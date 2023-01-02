總統蔡英文1日發表元旦談話表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央可運用的是3800億的稅收，先是拿出2000億分別補助勞保和健保的基金的財務缺口，同時增加電價的補貼，以及啟動第一波加強韌性經濟方案的七項措施，而國發會主委龔明鑫也強調「所有政府的稅收回來之後，一定是用在人民身上」。對此前立委林濁水1日就表示「原來有很多數以千億的錢不是用在人民身上的？現在終於承認了？」引發討論。

針對各界呼籲「還稅於民」，蔡英文表示，2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央可運用的是3800億的稅收，首先要用1000億來額外撥補勞保和健保的基金的財務缺口，同時增加電價的補貼，再來要用1000億啟動第一波加強韌性經濟方案的七項措施。

最後蔡英文表示，「剩下來的1800億，也許會有第二波和第3波的因應措施，我們還是要審時度勢以備時之需」。這讓林濁水在臉書上直呼，「原來有很多數以千億的錢不是用在人民身上的？現在終於承認了？不知道那是用在那裡？」林濁水更暗諷「是不是編在秘密預算一或秘密預算裏都找不到的，說話越來越難懂了」。