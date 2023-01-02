俄羅斯塔斯社12月30日報導稱，美國五角大樓發布影片顯示，12月21日，當美軍一架波音RC-135偵察機進入南海上空例行性偵察時，被解放軍偵測到，於是派出一架殲-11戰鬥機升空，飛抵美軍偵察機機頭的正前方進行攔截，2架飛機最近距離時，僅約6公尺。對此，前立委郭正亮表示，「明後年台灣真的要小心，解放軍對美國的代理國家不會客氣」。

郭正亮1日在網路節目《新聞大白話》中表示，「南海這件事情比較值得玩味，今年中國大陸在亞洲一個重要的外交任務，就是想把南海行為準則搞定，我覺得這個就是他要對美國釋放一個訊號」，郭正亮坦言，「美國去年進入南海偵測600次，所以意思就是說「以後我不讓了」，解放軍對美國的代理國家並不會客氣，它不怕造成軍事衝突，示警當然是針對美國，可是作為代理國家就會倒大楣，比如說日本、台灣、加拿大，都直接做軍事動作。

最後郭正亮也認為，「如果有代理國家自願去扮演美國的旗子，去做軍事的動作，中國大陸就會硬槓」，郭正亮也喊話，「今年台灣要非常小心，因為中國大陸不怕跟美國的代理國家發生軍事衝突」。