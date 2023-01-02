在睽違兩年後，總統蔡英文終於27日召開記者會，說明兵役延長，並稱沒有受到來自美國的壓力。對此，前立委郭正亮1日就表示，「蔡英文之所以會這麼久才做出兵役延長的決定，不是因為美國，是因為國防部反對」，郭正亮更直言，「下一任的台灣領導人一定會很辛苦」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《國際直球對決》中表示，對於台灣的兵役延長，「蔡英文之所以會這麼久才做出決定，不是因為美國，是因為國防部反對，蔡英文主要是要說服國防部，因為要把台灣的兵力結構改成烏克蘭模式，這個國防部是反對的」，郭正亮更說，所以蔡英文主要是在溝通內部，「那在美國施壓的時候還用說嗎？反正蔡英文有關美國的發言就不用聽，她就是魁儡，沒有人相信她講美國的部分」。

不過郭正亮最後也說，「不過這部分就是國防部真的反對，因為義務役這麼多菜鳥兵只有一年訓練，到時候跟職業軍人混合，要怎麼調度作戰，這是很大的問題，反正下一任的台灣領導人一定會很辛苦，因為一定會碰到這個問題」。