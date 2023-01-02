中國大陸最高領導人近日表示，2023中俄將迎新機遇。前立委郭正亮1日在《國際直球對決》節目指出，俄羅斯曾搶走中國大陸領土的遠東地區，如今雙方提出經濟特區合作概念，中方將投資糧食、能源、礦產等，可看出俄羅斯的困苦之處，他真的需要中國大陸的幫忙。中俄在深化軍事合作上比較難，美國會指控中方是否介入協助俄羅斯。而拜登在宣布參選連任美國總統前，仍會全力支持烏克蘭，讓俄烏戰爭成為中俄合作的不定時炸彈。

「目前看起來，俄烏情勢不太樂觀！」郭正亮表示，不太樂觀的主因當然是美國，拜登認為這個議題對他連任競選有利，所以在宣布參選連任之前，他不會處理，他還是會全力支持烏克蘭。而且1.7兆美元，包括450億，那個（預算）已經過了，所以至少會撐3個月。

郭正亮說，可是很不幸，可能在這3個月內，就會發生第二波戰爭。主持人林嘉源問，這樣不是蠻自私的嗎，為了自己的利益？「這有什麼稀奇呢？你怎麼會覺得意外呢？」我們就是擔心俄羅斯看美國這樣掣肘，會使出一些手段，有一些手段中方也未必樂見，因為中國大陸跟烏克蘭也不錯。

郭正亮指出，事實上中國大陸是希望法國跟更多國家介入，能走向一個斡旋的傾向的時候，它應該也會介入協助，可是美國沒有點頭是不可能的，所以現在有點卡住了。這樣下去，中俄合作起來會有一點尷尬，例如深化軍事合作，這個很難做，因為美國就會指控你是不是介入協助俄羅斯？

郭正亮提到，俄羅斯遠東部分也許有談的餘地，不是說一下就到1600億美元那麼多（經貿的部分），還有民生工業到俄羅斯去投資。這個議題聽說是蒙德韋傑夫（統一俄羅斯黨主席）拋出來的，就看出俄羅斯的困苦之處，他真的需要中國大陸的幫忙，所以他希望你去投資它的糧食、能源、礦產等等。

「700萬平方公里耶！而且一下就提出經濟特區這個概念。」郭正亮直言，他也知道，很多領土都是以前俄羅斯從中國大陸搶過去的，可是他也不能說我領土還你，做不到，所以說要成立經濟特區。這個中方會跟他談，這個事情很大，談起來是幾十年的事，而且會影響到中國大陸在俄羅斯跟亞洲的布局。「這個部分會往前走啦，可是俄烏戰爭真的就是一個不定時炸彈。」