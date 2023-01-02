中華民國112年第一天元旦，總統蔡英文在新年演說中提到：增加的稅收，將用於補發勞健保缺口、台電偏鄉補貼；七項未來經濟措施與預留財源等三個面向。若心有餘力與財政可行，才會有共享方案。對此，臉書粉專「漂亮諧音」吐嘈，蔡總統這次的新年演說，主要就是打臉她自己的，赤裸裸證明，所謂她執政下是20年來經濟最好的時刻，一直就是嘴砲而已，現在經濟更差瞞騙不過去了，才落得現在還要先補缺口的窘境。

漂亮諧音指出，因為關於超收的稅金，蔡英文決定主要先拿來補貼勞健保黑洞，以及補貼台電，以及其他救經濟的措施。這赤裸裸證明，所謂她執政下是20年來經濟最好的時刻，一直就是嘴砲而已！現在說什麼全世界目前經濟都不穩定，「拜託，老天鵝(娛樂)4年前就唱《窮到發慌》給蔡政府聽了，好嗎？」

漂亮諧音直批，明明經濟差是疫情爆發前就已經顯露的跡象，現在則是經濟更差，瞞騙不過去了，於是怪給全球經濟都不好。如果蔡的第一任執政我們經濟真的大好，超收的稅金不會落得到現在還要先補缺口的窘境。蔡總統執政將滿七年，「如果有人還搞不懂她的話要反向理解的話，那個人一定是塔綠班。」

漂亮諧音還在留言區加碼酸：蔡總統不僅打臉她自己，思緒還很錯亂，不久前才宣佈徵兵制恢復一年，要加強作戰訓練，新年演說卻說2023年兩岸之間要加強交流（翻白眼）。