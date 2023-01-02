總統蔡英文(左)不只捲起袖子挺高端，還曾做圖卡、開記者會幫如今涉內線交易的高端掛保證。（本報系資料照）

高端及其母公司基亞近日遭檢調搜查，爆出一直為人所質疑的內線交易醜聞，案情會如何發展備受矚目。民眾黨台北市議員黃瀞瑩1日在《新聞大白話》節目指出，蔡英文早在2021年5月31日就曾做圖卡，說她已經做了內部的清查，相關的政務人員通通沒有炒股問題；還掛保證開記者會說，我已經查過了，完全沒有問題！學姐質疑已經過了1年7個月時間，台灣司法真的有正義可言嗎？他並預言綠營將開始轉移新聞焦點，例如吵還稅於民讓大家忘記高端。

「記得那時候很常討論打哪個疫苗牌子，連我都很常被問到，我打AZ、AZ、BNT。」黃瀞瑩表示，這個事情就好像一個潘朵拉的盒子，現在盒子終於要被打開了，但是在打開的過程中，開的速度的緩慢程度讓人覺得很訝異。

黃瀞瑩說，自己後來回去翻出2021年5月31日蔡英文的小圖卡，圖卡裡有提到一句說，她已經做了內部的清查了，內部相關的政務人員通通沒有炒股的問題。她還掛保證開記者會說，我已經查過了，完全沒有問題！

「這是2021年5月31日耶！台灣的司法真的有正義可言嗎？」黃瀞瑩直批，已經快要過了1年左右的時間，然後司法才做了這件事情，接著重重舉起要輕輕放下嗎？大家想想高虹安的案子在辦的時候，高虹安進去之後，出現了各種新聞，包括她吃便當怎樣、鉅細靡遺，好像有監視器、現場直播一樣，「欸？那奇怪，怎麼高端這件事情那麼靜悄悄啊？」而且靜悄悄到讓人覺得，新聞到底有沒有在報，怎麼沒有其他花邊新聞？

黃瀞瑩指出，下禮拜開始，民進黨又要開始最熟悉的手法，就是開始轉移新聞的焦點，接下來一定會有更多不一樣的新聞出現，讓妳忘記高端這件事情，忘記高端到底發生哪些內線交易等等案件，或者更多鉅細靡遺的細節也完全不會告訴你，這是民進黨最熟悉的手法。

主持人王淺秋問「還稅於民也是嗎？」黃瀞瑩強調，「先告訴你有一個好消息，然後再告訴你沒有這個好消息，其實就是在轉移焦點嘛！」所以高端這件事情，大家可以看著，接下來一定不會有太多細節，也不會讓你看到什麼，大家只會在意那個紅包到底要不要發而已。