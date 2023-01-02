高雄市鳳山區文化西路2日晚間1時許傳出火警，消防隊出動16車32人前往灌救，據了解，燃燒的建築物為「王象大樓」，整個社區裡共有10棟大樓，起火的則是最內側的大樓，目前仍全力灌救中。
社區居民表示，約莫20分鐘前有聽到火災警鈴響起，隨後就聽到一樓有民眾呼叫聲，而起火點疑似在該棟大樓的三樓，目前已燃燒至四樓部分，至於有沒有人受困，仍待消防人員搜救，起火原因也帶火調科調查。
高雄市鳳山區文化西路2日晚間1時許傳出火警，消防隊出動16車32人前往灌救，據了解，燃燒的建築物為「王象大樓」，整個社區裡共有10棟大樓，起火的則是最內側的大樓，目前仍全力灌救中。
社區居民表示，約莫20分鐘前有聽到火災警鈴響起，隨後就聽到一樓有民眾呼叫聲，而起火點疑似在該棟大樓的三樓，目前已燃燒至四樓部分，至於有沒有人受困，仍待消防人員搜救，起火原因也帶火調科調查。
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