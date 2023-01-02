2023年第一天，網路社群瘋傳一段39秒影片，內容是在信義區某飯店樓下觀看101跨年煙火，拍攝煙火的民眾發現一旁飯店樓上，竟有男女沒拉窗簾進行「活春宮」，驚呼之餘，引來大批民眾直擊朝聖，並將影片PO網。警方說，過去2020年底，萬華青山宮遶境時，就有信眾拍下萬華某飯店窗邊活春宮影片散布，影片主角可能涉嫌公然猥褻、拍攝散布者也恐涉及散布猥褻物，但實務上，最可能結果是雙方都無罪。

昨晚流傳的影片，群眾抬頭看飯店樓上的房間，有男女對著燦爛的火樹銀花煙火「辦事」，直說：「他們覺得我們看不到！」、「好誇張。」影片結尾時，男女疑似發現樓下群眾，或是已完事，轉身離開窗邊。網友就留言笑：「比煙火還短暫。」

儘管民眾都當作新年趣聞轉傳分享，但警方以2020年12月轟動一時的青山宮遶境，有信徒拍下一旁飯店樓上房間的活春宮上傳網路為例，當時警方煞有其事要傳喚影片男女主角、拍攝者，分別要以公然猥褻、散布猥褻物移送，但當時就有律師跳出來解釋，除非活春宮主角，是「故意」讓不特定者觀賞，甚至「預告」邀約觀賞，否則檢方大概都會以「沒意圖供人觀覽」不起訴。

至於拍攝者散布的部分，根據大法官釋憲指出，「所謂猥褻，指客觀上足以刺激或滿足性慾，其內容可與性器官、性行為及性文化之描繪與論述聯結，且須以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性的道德感情，有礙於社會風化者為限。」

跟青山宮當時遶境的影片一樣，昨天跨年信義區飯店這段影片，畫面看不出露點，雖然可見雙方有些激烈的動作，或許多數成年人有一樣的聯想，但類似「剪影」，跟A片不同，難以認定會引起一般人的羞恥或厭惡感，即難認為猥褻物，定罪也有難度。