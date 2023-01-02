針對各界呼籲「還稅於民」，總統蔡英文1日發表元旦談話，以「需維持國家因應危機的韌性」為由，宣布不發放現金，ˊ這筆錢會優先協助高風險的國人與產業，她強調，做出這個決定不容易。台大政治系教授左正東表示，政府用超收稅收去補政策的失敗，這才是最嚴重的事。

左正東1日在中天新聞《洪淑芬辣晚報》中表示，如果政府沒辦法精準估算自己的稅收額度，的確是有失靈的現象。但他認為，不僅如此，失靈可能只是一種煙霧彈，也就是政府已經知道超收這麼多，或是已經知道稅收情況可能是如何，但就要用這個去補一些政策的失敗，這才是最嚴重的事。

左正東接著指出，比如台電問題，是蔡政府政策失敗一個很重要的面向。因為要廢核，而全球天然氣還有其他能源的價格，不斷上漲，當然成本會不斷墊高，就需要去補貼。

左正東也點出，還有一個也是政策上的失敗，蔡英文提到要去補貼勞保的基金。 但勞保的基金，其實從2020年開始，政府就撥了200億，到今年8月，政府通過的預算裡，說要補450億。年年不斷增加對勞保的補貼，現在多出來的這筆錢，政府又說要去補貼勞保的虧損，其實並沒解決勞保的問題，只是透過補貼延後勞保破產的時間，卻沒針對根本問題進行改革，這就會形成短多長空。

左正東認為，蔡英文說她做了一個困難的決定，其實是用一個很冠冕堂皇的說辭，去掩蓋她真正巨大的失敗。