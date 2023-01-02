曾素美雖然是教師身分，但在學生的內心裡，她猶如母親一般的存在。（曾素美提供／楊舒婷高雄傳真）

樹德家商美容科老師曾素美已在杏壇服務36年，出自於曾素美之手的學生常奪得佳績，因此曾素美也被美容界封為「金牌教練」；曾素美除了身任教師職位外，也成為學生的溫暖媽媽，多次將不愛學習的學生拉回正軌；也因深深了解弱勢學生的身心處境及需求，對於弱勢學生給予需要的溫暖與鼓勵，更堅持帶領學生從事愛心活動多年。今年曾素美因溫暖而厚實的力量，獲得教育基金會的寶佳「教育大愛獎」。

從事美容科教師的曾素美以「Amy老師」的稱號在樹德家商內流傳，凡是經過她手的學生，就算沒獲得比賽佳績，也能擁有出類拔萃的好手藝；正因Amy老師總是無私的教導學生技術，且由心而發出的厚實溫暖，讓她的學生都能夠培養實質的技術能力，並將她的溫暖發揚光大。

曾素美對學生從不畫群分類，只要是她的學生，她都像媽媽一樣的捧在手心照顧，經常在百忙之中替學生熬雞湯、香菇湯、綠豆湯等料理，也常常自掏腰包填飽學生的肚子，曾素美這些猶如母親的溫暖，學生也都銘記於心。

「叨絮中飽含關懷，雞婆裡深藏關愛，磨練上流露溫暖，訓練時散發母愛」是學生給曾素美的評價，曾素美曾告訴過學生「一年365天除了除夕夜外，不論平假日、颳風下雨，只要有需要，就會來到身邊」，猶如不打烊的螢火蟲一般，曾素美時時刻刻都在照亮學生。

在曾素美36年的教學生涯中，不乏遇到叛逆、走歪路的學生，但曾素美從未因此而放棄，她仍努力慢慢打開學生的心門，將他們拉回正軌；看著這些不愛學習的學生拿下一座座獎盃時，曾素美總會默默點頭，讚賞這些破繭成蝶的學生。

「只要能找到自己的亮點，就能得到自信的起點」充滿大愛的曾素美也因了解弱勢學生的身心處境及需求，她頻繁的利用課餘時間進行家訪，了解學生本人至整個家庭，更不用說提供學生所需要的教材，讓弱勢的學生也能與其他學生一樣，自信的在自己的領域發光發熱。

若要細數曾素美對這個社會的貢獻，除了從學生身上看到的種種事蹟外，值得一提的還有舉辦「義剪活動」，曾素美經常帶著學生到日照中心、活動中心、慈善基金會等地方，替無法自理面容的人們修剪指甲與頭髮；除了達到讓學生實作練習的功效外，也讓這社會上亮起了一束溫暖的光。

「學生100分的優秀，是老師1500分的準備與付出」曾素美笑說，自己已從老師身分跳脫，更多的是希望將這份大愛傳承下去，而曾素美的精神的確漸漸茁壯，在樹德家商內，許多老師已開始效仿曾素美的教學方式，讓「不打烊的螢火蟲」精神，在校園內滿溢盈揚。