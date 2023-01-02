女星蘿莉塔個性直爽加上甜美外型，經常是各大綜藝節目的常客，昨（1）日深夜她無預警曬出鑽戒，開心宣布自己被男友求婚成功的消息，演藝圈的好友們也紛紛在留言區獻上祝福。

蘿莉塔昨（1）日深夜在社群上曬出婚戒寫下：「2022年1月29日，我去參加 吳姍儒（Sandy）的婚禮，接到了捧花，那時每個人都說拿到捧花的人應該1年內會出嫁喔～我說屁啦不可能，沒想到2023年1月1日，我真的嫁出去了」最後她也謝謝Sandy「魔力捧花，承妳吉言了」。

對此，在演藝圈擁有好人緣的她，許多好友都獻上祝福表示，非常替她感到開心，小優更興奮直呼「比101煙火還讓人興奮！哭得稀裡嘩啦的，恭喜塔塔嫁出去了」，而正在待產的Sandy也前來留言「Woooowowowowowowowowowo太開心了！恭喜你！！！婚後不能掌嘴對方喔～紅內褲捧花繼續穿起來～」。

然而，蘿莉塔的男友的身分也隨之曝光，根據《壹蘋新聞網》報導，男方為38歲演員兼模特兒戴偉智，據悉兩人已經交往四年，而男方算是香港人、堂妹是香港歌手戴鎧霖，爺爺那代是華僑銀行的大股東，到了台灣後，該銀行被花旗買下後，目前在香港仍有股份。