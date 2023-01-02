4男1女共乘小客車行經新圍抽水站時，不明原因高速衝撞橋墩，車體外殼嚴重變形，4人飛出車外，目前3死2傷。（翻攝自記者爆料網）

台南北門區台17線南下路段昨（1）下午2時許發生4男1女共乘小客車行經新圍抽水站時，不明原因高速衝撞橋墩，車體外殼嚴重變形，4人飛出車外，1人受困車內，警方到場時1男1女已無呼吸心跳，另3名男子受傷送往附近醫院急救，另名男子昨晚也宣告不治，目前3死2傷。

據了解車內5人皆為20至30歲之間的廟會轎班人員，21歲陳姓男子駕駛小客車，載著戴姓、郭姓、蔡姓3男與阮姓女子共5人，沿台17線北向南行駛，卻在北門區新圍抽水站前失控撞上橋墩，車體嚴重變形，4人遭拋飛出車外，1人受困車內，馬路上散落零件與受傷乘客，陳姓駕駛意識清醒。

消防救護人員獲報到場，肇事車輛的車體已全毀變形，1男1女到院前已無呼吸心跳，其餘3人，1人意識不清、1人意識昏迷與1人意識清醒，分別輕重傷送往佳里奇美、麻豆新樓與柳營奇美醫院救治；記者爆料網曝光事發影片，只見轎車先先自撞護欄，再撞上中央分隔島，最後翻到南下車道上，車體變形。

4男1女共乘小客車行經新圍抽水站時，不明原因高速衝撞橋墩，車體外殼嚴重變形，4人飛出車外，目前3死2傷。（翻攝自記者爆料網）