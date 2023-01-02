民進黨在九合一大選慘敗，前桃園市長鄭文燦出任敗選檢討小組召集人，並在近日召開的中常會上檢討選舉敗因，他指稱「抗中保台」被對手反操作，民進黨應該對兩岸論述進行調整，同額競選民進黨主席的副總統賴清德日前也喊出「和平保台」新口號。前立委林濁水今（2）日在臉書質疑，民進黨有用過抗中保台嗎？那是被別人封的，既然如此，現在不如說和平保台才是原則。

林濁水稱，「民進黨掛過抗中保台的招牌嗎？那是被封的，但是自已掛過？」，且他也只有在鄭文燦的敗選檢討中看到「在野黨順著抗中保台的口號進行負面操作」這句話過，但口號是誰喚的？只能說「不夠清楚」。

林濁水接著指出，蔡英文近日回應媒體詢問「和平保台取代抗中保台」時，曾含混地說，「民進黨目標一致、持續維持兩岸和平穩定」。他進一步延伸該說法，一是既然沒掛過抗中保台牌，何來換牌；二是如果目標一致也同樣沒換牌問題。

對於民進黨未來的兩岸論述，林濁水認為，不如直接說和平保台是原則，若大陸威脅到台灣安全，只能選擇抵抗。且民進黨既沒有換招牌之實，如果單方面默認，實屬不智。