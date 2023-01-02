北市立委補選備受各界關注，其中民進黨籍候選人吳怡農更是話題不斷，近日受訪更強調，他一向主張「反共保台」。對此，東吳大學民族學系教授施正鋒直言，「反共保台」與「抗中保台」是差不多的，他更吐槽吳怡農，指自己看到吳「就很討厭」。

國民黨主席朱立倫昨大酸，吳怡農的主張太落伍，好像是上上個世紀的說法，每天只要喊作戰就可以避戰，但全世界區域趨勢，是一定要備戰還要對話，若吳不同意，請他去罵一罵拜登或岸田文雄。吳怡農昨（1）日在濱江市場掃街受訪時表示，聽到朱立倫對他的批評有很多形容詞，但自己提出非常具體的國防主張，如果朱願意，期待他能詳細說明反對自己提出的哪一點。

施正鋒昨在政論節目《TVBS戰情室》直言，吳怡農做人是有問題的，會過河拆橋，且在立場上，吳立場曖昧、「兩邊都是」，即既是英系，但在「骨子裡的某些運作、動作」，還是配合賴清德與新潮流系的。

施正鋒接著調侃，自己在看吳怡農講政策方面的東西時，會有吳在選總統、當國防部長或外交部長的錯覺，讓他感覺「有點無厘頭的樣子」。最後，對於吳怡農聲稱，自己不主張「抗中保台」，一向的訴求是「反共保台」，施正鋒也質疑，「和平保台」與「抗中保台」是差不多的，吳怡農提出該訴求前，沒有思考過嗎？