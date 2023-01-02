旅美好手張育成目前是自由球員身份，同時也是體育署列管球員，若不接受棒球經典賽（WBC）的中華隊徵召就必須回台服兵役，以他的出生年次（民國84年）得接受4個月軍事訓練。他仍有一個解套的可能，就是「餅總」林岳平與教練團不要把張選進來，這樣他就可留在美國繼續打拚。

張育成去年表現不理想，開季從守護者隊出發，陸續披上海盜、光芒、紅襪戰袍，OPS+僅75、攻擊指數0.605都低於生涯平均。有球迷指出張育成狀況不佳，未必會被餅總選中，但更多人認為他畢竟是台灣最近一位大聯盟台將，又能守備內野多個位置，理所當然是國家隊人選。雖然體育署不徵召就可幫張育成解套，但是他不服兵役又不打國家隊，將會讓很多球迷對他失望。

中華隊原本有意徵召2位台美混血好手，不過卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild）都為了拚上美國大聯盟而婉拒，如果張育成也沒加入，中華隊可能成為唯一沒有美職球員效力的隊伍。預賽同在A組的對手有荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等強敵。

其他國家陸續有大咖球星表態參賽，中華隊因為中職與球員工會簽署的協議，去年11月的50人大名單與接下來35人集訓名單都不會公布，得等到1月28日斗六集訓才會揭曉。