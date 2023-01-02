墾丁小琉球某餐廳旁的民宿有一票遊客前天跨年夜在放煙火，當下有多發煙火直接飛至餐廳戶外座位區，一名女顧客甚至二度灼傷送醫。（翻攝自臉書「小琉球聯盟」）

墾丁小琉球一名餐廳業者控訴，餐廳旁的民宿有一票遊客在前天跨年夜施放煙火，但施放地點就在餐廳戶外座位區的旁邊，導致當下有多發煙火直接飛至座位區，一名女顧客甚至遭炸傷、二度灼傷送醫，而事肇事者仍堅持繼續放煙火，不願配合換地點，讓業者罵「是本島耍不了流氓，來小琉球比較厲害？」

該名餐廳業者在臉書「小琉球聯盟」曝光事發影片，當時餐廳旁邊的民宿有旅客正施放跨年煙火，沒想到有多束煙火的火光射到餐廳戶外座位區，畫面中可見一名坐在最右側的女子被煙火直接噴射，身旁冒出大量煙火火光，緊急送醫為二度灼傷，而業者表示肇事的一夥人仍堅持繼續放煙火。

該業者說曾出面勸告對方注意放煙火的風向跟地點，對方不理睬，直到晚上約11點40分發生煙火炸傷人，遭炸傷女子送醫後，放煙火的一夥人仍堅持繼續放，餐廳所有人都嚇得躲到旁邊，店內人員後來再度上前勸告，「結果（對方）在那邊耍流氓，說就是要放，不然你們幫我移」。

業者怒批「是本島耍不了流氓，來小琉球比較厲害？」認為對方所做所為讓人鄙視；其他網友留言「好扯，光是吃煙火灰我就覺得很誇張了，還射到人」、「他們的行為已經是觸犯公共危險罪了，且煙火傷人也犯傷害罪」、「二度灼傷。在一個漂亮女生身上留下疤痕，那些人做何感想」、「好可惡」。