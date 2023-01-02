一名來自日本的秋山光輔表示，2010年來台出差後就愛上台灣，2011年搬來台灣創業，認識妻子，他在台灣成家立業、生子，本以為生活就此安定，沒想到2020年新冠肺炎爆發，不僅工作受衝擊，妻子被診斷出罹患癌症，最終仍不幸病逝，靠台灣的朋友、員工和女兒的笑容，他才能撐到現在。

不要鬧工作室近日於YouTube上傳最新影片，來自日本的秋山光輔表示，2010年來台出差，這也是他首次到國外工作，到台灣才發現，原來台灣是這麼有趣的國家，他開始對台灣充滿興趣，加上台灣許多外國人彼此都會交流，有助於工作開拓新的市場，他很快就喜歡上台灣，甚至想住下來。

秋山光輔指出，2011年日本東北發生大地震，當時台灣伸出援手讓他很感動，才知道台灣對日本這麼好、這麼友善，讓他決定搬來台灣生活。他說，他在日本有自己的公司，當時員工都反對他搬來台灣，他仍堅持來台，並在2012年2月在台灣創立日本旅遊網路行銷公司。

秋山光輔說，剛來台的前2年文化差異讓他感到很辛苦，且語言溝通還是有問題，在他孤單寂寞時認識了台灣妻子，妻子為了他努力學日文，讓他在台灣有個可溝通的信賴夥伴，同時也是他的支持和依靠，使他有動力在台灣工作。

秋山光輔表示，他和妻子在2015年結婚、2016年產下一女，正當他以為人生已圓滿順利時，2020年新冠肺炎爆發，導致工作大受衝擊，同年6月妻子檢查出罹患癌症，疫情影響工作又遇到妻子罹癌的雙重打擊，他坦言真的過得很辛苦，是他人生的谷底。

秋山光輔說，妻子最終仍不敵病魔，在2020年12月病逝，一路走來都是台灣的員工、朋友和女兒臉上的笑容，他才有辦法堅持下去。最後他說，最近在日本的父親也生病，導致他得台、日兩邊飛，但他不回日本長住的原因在於妻子最愛的家人仍在台灣，日後也會努力當台灣與日本的橋樑。

據了解，秋山光輔的妻子是台灣知名的仿妝部落客「仿妝夭后Yui」，2020年6月曾在臉書透露罹患肺腺癌4期，隨後也經常看到她分享抗癌的歷程，但仍不敵病魔病逝。