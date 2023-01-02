小甜甜近期與宋逸民所屬協會「藝起發光」爭議事件鬧得滿城風雨，甚至小甜甜老公在事件中逆風挺協會的舉動更是引發網友不滿，昨（1）日他在社群上發文慶祝新年，而照片中不見小甜甜身影讓他就此挨轟，如今他也不忍反擊了。

小甜甜老公昨（1）日凌晨在社群上發文寫下「新年快樂！所有人平安喜樂健康」更附上自己的自拍照，除了照片中不見小甜甜的身影外，文中對於老婆也是隻字未提，引發部分網友相當不滿。

小甜甜老公跨年曬自拍挨轟。（圖／截圖自小甜甜老公臉書）

然而，有網友直嗆，不珍惜對自己好的女生就是他的問題「對你好的，為什麼你不要，那麼你就沒資格，也沒權力去抱怨任何話，身為一個有肩膀的男人，做一點事幫忙老婆不會怎樣，不用抱怨，兩個人是互相，而不是只有單方面自己在付出，好好經營才是最重要，說難聽一點，誰付出最多，相信都有眼睛」對此，小甜甜老公先是感謝網友的提醒，隨後表示，自己都明白理解「所以老婆和我周遭的共同朋友們都看在眼裡」，最後也不忘祝該名網友新年快樂。

小甜甜老公反擊回應網友。（圖／截圖自小甜甜老公臉書）

事實上，在上個月週刊就直擊小甜甜聖誕夜一人帶著孩子返家，當時更被爆出雙方分居且互打官司的消息，之後小甜甜的閨蜜更是不忍站出來指控小甜甜老公家暴，令人傻眼的是宋逸民夫妻阻止小甜甜報警，據悉，陳維齡更向小甜甜直言「為什麼要告自己老公，他年紀還小啊！還是個孩子啊，值得被原諒！他才打妳一次啊！他又沒有打妳第二次」使得風波越鬧越大。