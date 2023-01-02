告別低迷的2022年，台股明（3日）將迎來2023年首開盤，該怎麼選股？怎麼進場？成為投資人關注焦點，有專家認為，經濟衰退風險仍在，台股大盤依然處在震盪區間，選股將成為首要重點，看好新平台推出及蘋果新機規格提升的受惠股，包括半導體、散熱、連結器及光學等。

【1】台股基金逆風 2023首重選股

台股2022年表現不佳，大盤全年下跌21.59％，觀察投信發行的台股各類型基全年績效平均表現負報酬，其中以價值型的跌幅略勝大盤，表現相對抗跌，其他分別為上櫃型下跌25.01％、一般股票型下跌31.26％、科技型下跌31.45％、中小型股票基金和中概股型跌幅則都超過32％。

【2】2023台積電營運 先蹲後跳

雖然全球地緣政治風險意識升高，晶圓代工龍頭台積電產業地位仍備受市場重視，但也因各國扶植本土供應鏈，加上通膨衝擊消費性電子銷售，台積電股價2022年大跌27％，外資調節賣超台積電逾100萬張。然而隨生產鏈庫存去化獲改善，法人均看好台積電2023年營運先蹲後跳。

【3】蘋果新機有變化 供應鏈聚光

消費性電子需求依舊疲軟，不過市場傳言，2023年、2024年蘋果新機將分別有不同的變化，目前相關供應鏈也已經動起來布局，預期仍會有不錯的新商機挹注。

【4】中鋼董座報喜 鋼市Q2大爆發

新年伊始，日、韓鋼廠熱軋報價大漲，每公噸漲70美元之際，中國大陸卻因防疫措施大鬆綁，疫情攀高峰，是否意味新一波鋼市寒冬又起？對此，中鋼董事長翁朝棟樂觀表示，鋼市需求動能最快農曆年後啟動，預期第二季將隨著經濟全面復甦，需求將會大爆發，補庫存力道加大轉強，恐呈現供不應求，「喜迎春燕」到來。

【5】15檔外資逆勢買 快賺紅包

台股2022年12月30日雖亮麗封關，但美股收盤表現較為疲弱。展望新春行情，法人認為，外資聖誕假期結束，買盤逐步歸隊，可望帶動大盤成交量能回升，篩選15檔外資由賣轉買、加碼力道放大，且KD指標正向、股價穩在月線之上的個股，包括大同、臺企銀、寶成等，扮演2023台股開盤吸金指標。