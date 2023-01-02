清水警分局於日前下午1時在清水區農會，舉辦防搶演練！(警方提供)

台版「紙房子」？清水警分局防搶演練逼真上演。

因應農曆春節將至，台中市清水警分局於日前下午1時，在清水區農會舉辦防搶演練！警方特將時下最夯影集（紙房子）加入防搶演練，民眾見了紛紛拍照，直呼警方對於本次防搶演練真的很吸睛，警方不但針對銀行、農會等金融機構執行防搶演練，對在場觀看民眾實施防詐騙宣導，呼籲民眾勿上當受騙。

清水警分局於日前下午1時在清水區農會，舉辦防搶演練！(警方提供)

警方指出，演練由4名員警模擬「紙房子」 劇情等元素，飾演歹徒持槍進入農會搶劫贓款，分局獲報隨即佈署優勢警力進行攔截圍捕，截斷歹徒逃逸路線，歹徒自知難逃法網棄械投降；因整個過程太過逼真，模擬實際上銬、搜身逮捕過程，不知情路過民眾一度以為警方在真實逮捕犯嫌，事後才知道警方在實施金融機構防搶演練，對於警方的逼真專業演練讚譽有加。

警方表示，特別是1名7旬老翁在農會洽公時，正巧遇到警方演練，當假歹徒大喊搶劫時，其中1名假歹徒持槍指著老翁，老翁也跟著配合演出的蹲在地上；老翁這突來的動作，假歹徒雖然也遲疑一下，還是將整個過程演練完。老翁事後也表示，演練開始自己也嚇一跳，也躲不掉，只好配合演出。

清水警分局長游永中呼籲，農曆春節將至，民眾存領大量現金時可向警方申請護鈔或應結伴同行。若遇到搶案發生時，應冷靜記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和交通工具車號等資訊，提供警方追查並立即報警啟動攔截圍捕等機制。

警方強調，春節期間民眾如舉家外出也可向警方申請加強巡邏，住家附近發現行跡可疑人、事、物可撥打110請警方協助查察，遇有詐騙疑問請打165専線或110向警方查詢。提供一個治安平穩的居住環境，是警方最大的職責，希望能讓民眾過個平安年。