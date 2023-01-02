到現在太陽前鋒克勞德本季還沒出場過1次，也始終無法被交易出去，根據《ESPN》記者溫霍斯特2日爆料，主因還是太陽堅持索取先發等級球員當作交易籌碼，可是隨著接連兩次交易提案都遭太陽否決，接下來太陽恐怕只能降低報價才有辦法把克勞德送走。

儘管公鹿、熱火、老鷹等隊都對克勞德深感興趣，可是真正跟太陽提出交易報價的是巫師，巫師曾想用才剛傷癒復出的日籍前鋒八村壘，跟太陽交易克勞德，卻遭太陽斷然拒絕，原因是太陽認定八村壘不具先發等級身手，還是堅持不肯交易。

接著換成老鷹、爵士跟太陽討論三方交易，具體方案是太陽得到馬利克比斯利、范德比特兩名爵士球員，爵士得到老鷹前鋒柯林斯與其他資產，爵士獲得克勞德與其他球員，最後卻因爵士想要索取更多首輪選秀權而告吹，克勞德還是走不成。

如今隨著太陽戰績逐漸滑落，目前20勝17敗，已經跌到西區第7，不僅取代克勞德先發位置的卡麥隆強生受傷，主力射手戴文布克也因腹股溝拉傷恐怕傷停更久時間，太陽假如還不肯解決克勞德這個頭痛人物，接下來戰績恐將更不樂觀了。