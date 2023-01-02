曾效力英超兵工廠、利物浦的邊鋒彭南特（Jermaine Pennant）再過幾天就是他40歲生日，不幸的是他已經被英國法院下達1年破產令，在39歲敗光自己的積蓄。英媒《太陽報》報導，彭南特積欠債務超過100萬英鎊（新台幣3710萬），向他追討的包括銀行、稅務機關、水電油氣公司和大排長龍的債主。

目前只知彭南特的債務達到7位數，因此100萬英鎊只是最低的估計，他光是欠稅和銀行壞帳就是一筆龐大的數字，另外他在各處都是債台高築，借到沒地方可以再借了，最後無力自行解決而被送上法庭。

彭南特失敗的原因可能是多方投資失利，他創辦彭南特媒體公司來籌錢還債，但是公司已在2020年被拆解消失。他球員時代住在擁有室外網球場、溫水游泳池的豪華宅邸，同樣在2020年被迫搬離。後來一個幫派接收他的豪宅，改造成超大型的大麻田，引來警方調查，現場還被人拍攝上傳YouTube，「看看這個前職業球員的住所，現在變成滿山遍野的大麻田了。」

除了理財問題，彭南特感情生活也不太平順，與幾位女模分分合合，還曾因家暴嫌疑被逮捕。他在英超全盛時期的周薪3萬英鎊（新台幣111.3萬），後期加入新加坡聯賽，當時成為新加坡聯賽的最高薪球員（周薪5000英鎊），但都跟不上他花錢的速度。

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