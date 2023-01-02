中華大家功德會號召志工募集愛心，結合和平警分局及和平區公所，於近期舉辦「歲末關懷、寒冬送暖」活動、讓弱勢戶於過年前收到社會各界的溫暖。（警方提供）

中華大家功德會號召志工募集愛心，結合和平警分局及和平區公所，於近期舉辦「歲末關懷、寒冬送暖」活動、讓弱勢戶於過年前收到社會各界的溫暖。（警方提供）

歲末寒冬但溫情卻是不斷，中華大家功德會號召志工募集愛心，結合和平警分局及和平區公所，於近期舉辦「歲末關懷、寒冬送暖」活動，發送弱勢戶愛心物資及現金紅包，提供冊列的低收入戶，在過年前收到社會各界的溫暖。

警方指出，功德會近期結合和平警分局及和平區公所舉辦愛心關懷活動，透過公所的協助，提供有需求的弱勢家庭名單；這次在和平地區，總共發送了近187位低收入戶的關懷應急物資與年節禮金，除一般民生物資外，亦提供各式的即食食品，以方便獨居長輩食用。

另針對山區寒冷天候，梨山里及平等里最近在夜間有出現0℃以下低溫，和平警分局梨山分駐所副所長謝子千，及環山派出所長趙志青等員警熱心協助功德會，一同走訪轄內獨居老人與低收入戶，共發送60戶「石墨烯發熱被」，關懷民眾務必注意保暖，讓高冷的部落散發一股暖流。

員警結合轄區的「友善通網機制」，關心長輩們的生活狀況，發現有需要幫助對象，即前往關懷贈送物資、厚被應急，長輩們對員警親自前來關心都覺得很驚喜，並對遠從台中南屯送來的各式愛心物資感到貼心。

和平警分局長陳祥麟，對於轄內獨居老人及弱勢家庭的關懷、輔導亦特別重視，常提醒員警秉持「身在公門好修行」的理念，在勤務中若發現需要關懷幫助的家庭應積極協助；可透過公益團體或通報社會局等予以關懷，也感謝中華大家功德會的善舉，讓社會處處充滿溫馨。