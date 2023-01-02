想吃熱炒忘記訂位，結果差7天，餐廳大漲52%！一名網友分享，他在去年12月下旬想吃一間熱炒，但當天客滿，只好改訂元旦用餐，沒想到事後接到電話，餐廳大漲價！

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這家餐廳是熱炒吃到飽，一個人398元，因看過YouTuber介紹，一直想找機會來嘗試。當天到了餐廳，發現座位全滿，無奈之下改現場訂位，元旦再來。

訂位時店員明確告知「元旦起漲價」，原PO也接受了，不料事後接到餐廳來電，每人從398元漲至550元，且另收一成服務費，等於吃到飽要花605元，大漲207元。

「漲太多了吧」，熱炒吃到600元，換算漲幅達52%，讓原PO無法接受，「我知道這幾年物價高漲，可是這次也漲得太誇張，氣我自己沒先訂位」。

網友紛紛留言，替店家說話，「現在菜價很貴，進貨成本飆漲」、「老闆也是為難，上游都在漲，他們還要付員工薪水欸」、「什麼都漲，你是老闆你會怎麼做」、「覺得之前398元太便宜了，老闆這回鐵了心」、「至少店家先告知，沒讓你白跑一趟」。