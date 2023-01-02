被封為「嘻哈富豪」的南韓饒舌男歌手Dok2（李埈京），過去曾以團體身分歌手出道，後來轉為SOLO歌手繼續活躍於歌壇，甚至自行成立經紀公司「1llionaire Records」，旗下還有嘻哈廠牌「AMBITION MUSIK」培養許多嘻哈新星。但他出道以來風波不斷，過除了曾捲入逃稅風波外，近期又遭媒體爆出欠繳健保費，讓網友們相當傻眼，批評聲浪不斷。

根據南韓媒體的報導，南韓國民健康保險局會針對拖繳保險金超過1年且金額超過1000萬韓幣（約新台幣24.3萬元）以上的對象，給予一定時間的解釋機會並主動繳納，但若是仍未繳清，且判定有能力繳納但仍不繳納者，便會被公開在網路上。而近期南韓國民健康保險官網上，就公開了長期拖欠鉅額保險金的名單，沒想到名單上卻出現了「李埈京」也就是Dok2的本名，內容提到他不僅在2018年至2019年這段期間積欠了1666萬韓幣（約新台幣40.5萬元）；2020年至2021年也持續出現他的名字，預計這二年積欠金額也是有1666萬韓幣。

另外，Dok2在12月15日還出現在南韓國稅局所公開，長期拖欠稅金的6490人名單中，欠繳金額高達3億3200萬韓幣（約新台幣778萬元），讓不少人相當震驚，引起網路上一遍撻伐。

事實上，有這多首成名曲的他，每年的音源收入相當豐厚，甚至經常在社群平台上公開炫富，買車、買名錶等等，2019年還宣布遷居美國洛杉磯享受豪宅生活，如今卻是南韓欠稅大戶讓不少粉絲對他相當失望。