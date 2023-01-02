墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）檢察官辦公室表示，持槍歹徒今天襲擊北部城市華雷斯城（Ciudad Juarez）的一所監獄，造成14人死亡，24名囚犯逃脫。

法新社報導，檢察官聲明指出，在裝甲車上參與這次襲擊的持槍歹徒人數不詳，且死者包括10名獄警和安全人員。

檢察官表示，攻擊事發時間在上午7時左右，並在這所龐大州立監獄內引發囚犯互鬥。

聲明說，襲獄事件發生前不久，不明武裝人員在附近一條大道上朝市警開火，引發了一場汽車追逐，最終扣押了一輛汽車和4名男子。

聲明表示，隨後，多名襲擊者駕駛著一輛「悍馬」車（Hummer），朝監獄外的另一組安全人員開槍。

檢察官說，監獄內的打鬥同時造成13人受傷。獄內不同幫派和販毒集團的囚犯，各自關押在不同的牢房區。

檢察官僅說有4人被羈押，但未說明這4人是囚犯還是武裝攻擊者。

至於24名越獄囚犯是如何逃脫的，目前並沒有詳細資訊。

華雷斯城檢察官表示，他們正在調查這場攻擊行動的背後動機。

華雷斯城是敵對販毒集團「西納羅亞」（Sinaloa）和「華瑞茲」（Juarez）與安全部隊之間多年暴力衝突的所在，在過去10年中造成數千人喪命。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120102