北一女樂儀旗隊元月2日參加美國玫瑰花車遊行，出發前20小時，中央社記者走訪9公里遊行路線，沿路已有民眾備妥座椅和保暖衣物準備露宿街頭。

玫瑰花車遊行邁入第134屆，結合美式足球賽，原是洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）的新年傳統，數十年來已經發展為全美甚至世界知名的元旦盛會。每年吸引數十萬旅客湧入，全美收看轉播的觀眾達數千萬。

今年有39座大型花車、21支行進樂隊和16支馬術隊共76個團體參與演出，北一女樂儀旗隊是少數的6支國際隊伍之一，安排在第64個順位出發。第134屆玫瑰花車遊行（Rose Parade）隊伍將在美國西岸時間2日上午8時出發，即台灣時間3日凌晨零時。

主辦單位發言人卡爾森（Candy Carlson）向中央社表示：「我們非常興奮，有一支來自台灣的隊伍加入遊行。」

卡爾森說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2021年玫瑰花車遊行取消，2022年因為諸多旅行限制，沒有國際團體參與。今年有6支國際樂隊加入，使得這場遊行更加國際化。

往年多是元旦清晨出發，今年遊行較特殊，安排元月2日舉行，背後有典故。大會早在1893年也就是130年前立下「不辦在星期天」（No Sunday）傳統，以配合教會的星期天禮拜。今年是歷年來第20次在元月2日遊行。

大會另一個傳統是，遊行主要路線科羅拉多大道（Colorado Boulevard）兩旁，前一天就會出現民眾帶著一家大小和寵物，裹著防寒衣物和毛毯，窩在攜帶式座椅裡，搶占免費的觀賞位置，頂著寒冷低溫露宿街頭，等著在新年初始觀賞遊行，互道新年快樂。

大會搭設觀眾席看台，但須購票劃位，票價從36美元到180美元（約新台幣1100元到5500元）。

在地居民季茨（Bill Keets）穿著羽絨外套、坐在舒適的搖椅上接受訪問。他說自己「這輩子」每年都來，除了曾在軍中服役的日子之外，已經超過40年不曾錯過玫瑰花車遊行。

除了美麗的花車、動聽的行進樂隊，非裔背景的季茨向記者分享玫瑰花車遊行的精神：「數百萬人聚集在這裡，共享歡樂的氣氛，不分國籍或種族，大家都歡聚在一起，這才是這個世界應該有的樣子。」

他聽說今年有來自台灣的團體，向記者打聽團隊的規模、特色，直說「非常期待看到他們」。（編輯：郭中翰）1120102