《美麗島電子報》日前公布12月最新國政民調，新北市長侯友宜在民眾「對可能參加2024年大選或具有指標性的政治人物信任度」調查拿下第一，並以70.5點的信任指數力壓民進黨籍副總統賴清德的59.7點。近日國民黨內傳出風聲，若侯友宜挑戰2024大位，將規劃由立委江啟臣投入新北市長補選；江在受訪時則回應，目前持開放態度，會配合黨中央的規劃。

依《自由時報》今（2）日報導指出，江啟臣針對出戰新北市長補選這件事，直言國民黨當前最大的考量是派誰角逐2024總統大選，現階段變數還很大，尊重黨中央的整體規劃。

綜合該報導與其它資料顯示，藍營之所以會傳出由江啟臣競逐新北市長補選，是因江的岳父劉盛良曾擔任過台北縣（新北市前身）立委，小舅子劉哲彰則是現任新北市議員，江啟臣身為新北女婿，再加上曾出任過國民黨主席，若要挑戰市長補選具有一定的實力和奧援。

不過對於是否要代表藍營出征2024總統選戰，新北市長侯友宜口風相當緊，始終未做出任何表態。而該報導則指出，據國民黨內人士透露，由於時間上離2024還遠，且總統跟立委選舉是同時舉辦，江啟臣若是要投身新北市長選舉，實務上需要衡量的地方還很多，在政治規劃上其實也不太容易處理。