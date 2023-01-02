資深藝人「趙哥」趙正平以脾氣火爆為人所知，心裡有什麼感受不吐不快，以激烈的談吐表達，常為節目帶來絕佳「笑果」，因此成為小S節目的常客。小S前陣子無端被捲入汪小菲與大S離婚協議風波，被汪小菲爆出與老公婚姻觸礁等黑料，其實趙正平在幾個月前上節目就說出：「你的婚姻少在那裝了，貌合神離。」聽得小S當場臉色大變。

近日，小S主持的綜藝節目《小姐不熙娣》邀請了藝人趙正平，兩人過去在《康熙來了》時常拌嘴，因此擦出不少火花，創造超高收視率。當天趙正平做客小S的新節目，只見他身穿印花襯衫，做了帥氣的髮型，整個人顯得非常時尚，他的狀態完全就不像是54歲的樣子，反而就像是30歲出頭，看來保養得十分不錯。

在節目中，當小S聊到趙正平現在已經不罵髒話這件事情，趙正平正面回應道：「說髒話的情況比較少了，我已經改變了情緒問題，也表示在綜藝中說髒話不好，如果是熟人還好，就當是拌嘴了，但總歸有不熟悉的人，所以做出了改變。」

趙正平脾氣火爆小Ｓ嗆：難怪會離婚？白眼反駁「你的婚姻也不好說」！？（影片來源／小姐不熙娣 ＹＴ）

隨後兩人便聊了一些事情，小S開始挑釁：「我現在終於知道你為什麼離婚了。」直接弄得趙正平一陣無言，那火爆的脾氣一下子就上來了，直接爆料了小S與丈夫許雅鈞的感情生活：「你的婚姻也不好說，你還能撐幾年，少在那裝了，貌合神離，我也不想唱衰你了。」，隨後小S立馬臉色大變，直接扯開話題。