創作歌手采子擁有甜美可愛外型與獨特的嗓音，原有機會在樂壇上發光發熱的她，卻在2021年與一同參加運動實境節目的男星何孟遠爆出「雙劈」事件，最後兩人退出節目，然而，沉寂了近20個月的采子在今（2）日凌晨突然發文，讓外界紛紛猜測她是否準備要復出了。

采子在今（2）日凌晨突然在IG上發出一段影片並寫下「Yesterday once more（昨日重現）」，片中她拿著吉他唱著戴佩妮的《你要的愛》，另外，雖只露出半張臉但可看出她將頭髮剪短了。

影片一出，瞬間吸引上萬人按讚，采子的粉絲更開心直呼「采子！真的是妳嗎.....太棒了QQ」、「最好的新年禮物」、「采子歡迎歸來，人都會犯錯，相信你沈澱這麼久一定都有反省！等妳回來喔」，而昔日《全明星運動會》好友林敬倫、房思瑜、趙逸嵐也前來祝福。

事實上，在2021年采子與閨密荳荳的男友何孟遠被爆出「雙劈」事件，兩人私下更互傳曖昧訊息，包括「我也愛你」、「只想給你撲」等私訊，隨後采子更被爆出，與老闆邱鋒澤已經祕密交往一年多，引發網友撻伐，認為采子不珍惜自己的羽毛，斷送大好前程。

然而，四位事件主角邱鋒澤、荳荳目前仍於演藝圈活耀，而何孟遠先前也透過個人演唱會宣布復出，當時他還向采子喊話，希望她不要放棄自己喜歡的音樂，如今采子突然在社群上傳影片，更有網友發現她將先前的道歉文全數刪除，似乎有意要揮別過去，也讓外界猜測她是否有意要復出。