葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）、阿根廷球星梅西（Lionel Messi）競爭「史上第一」頭銜（GOAT）已超過10年，但在名帥穆里尼歐（Jose Mourinho）看來，他認為最優秀的球員並非這兩人，而是綽號「外星人」的巴西球星羅納多（Ronaldo Nazario）。

穆帥被《LiveScore》問及史上最優秀球員的時候，他的答案是羅納多。「C羅與梅西有更長的職業生涯，他們過去15年的每一天都站在頂峰。然而單純以球技和天分而言，沒有人能超過羅納多。當年羅納多還在巴塞隆納的羅布森（Bobby Robson）麾下的時候，他是我畢生看過最厲害的球員。」

羅納多1996-97球季效力西甲巴塞隆納，他留下34場聯賽攻進37球，所有比賽合計47球的驚人成績。季外合約談判破裂，羅納多再度打破轉會費紀錄，雖然當年的數字無法與現在相比，但羅納多是阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）以來首位「兩度改寫轉會費紀錄」的球星，那年羅納多只有22歲。

穆帥感嘆是膝傷拖垮了羅納多，「他的偉大生涯原本可以更偉大，但被傷病給扼殺。」最著名就是1998年世足賽，羅納多決戰法國之前身體不適，勉強上陣表現不佳而落敗。往後羅納多依舊拿出優異成績，但他缺乏C羅與梅西那種堅韌的身體，始終沒有發揮出自己全部的足球天分。