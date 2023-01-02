主播葉映彤有著高顏值及穠纖合度好身材，被封為「最正主播」，去（2022）年底才剛升格為人母的她，在元旦首吐當媽後的心聲，和以前的自己說再見，而被朋友探望時，在擁抱的那一刻「整身酥酥麻麻」，這才明白「為何新手媽媽容易有產後憂鬱」。

最正主播葉映彤才剛生完沒幾天，在月子中心度過元旦，身為人母的她有感而發的說：「原來懷孕只是辛苦開始，接著是生產，自然產十指全開、剖腹產得切開七層肌肉，但在寶寶出生的那一刻，我們先是感動的哭了，接著才是被傷口痛到哭。」

但這一切還沒完，葉映彤想起傷口最疼的那幾天，每一次側身讓寶寶喝奶傷口痛著心裡卻暖著，「這就是媽媽，還有漲奶的痛絕對不輸給任何時刻，你想睡卻因為痛到睡不了，每4小時要起來餵奶，有可能是天微微亮的清晨或是披星戴月的凌晨。」

在餵奶的過程，葉映彤想起產後第3天，覺得自己真的太累了；難過的吐露「下半身的傷口在流血，上半身的胸部也破皮出血，寶寶還不太會吸允，所以他吸完我還是要手動排出，破碎的睡眠，讓我心力交瘁，打給育嬰室說我放棄全母乳。」

所幸有神隊友，葉映彤透露「父親在我住院時，每天送東西，怕我餓了、東西少了；母親則花了大把鈔票，讓自己住進最好月子中心、最大房間，想讓她好好休息」，使得她感動說：「如此擁有後援的我都覺得產後有些些不快樂，但女子本弱、為母則強，我要向所有媽媽致敬！」