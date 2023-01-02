去年學測有5766份答題卷未簽名，相關考生被扣分，引起軒然大波。今年學測1月13日至15日舉行，大考中心表示，今年各節考試開始後，監試人員在逐一查驗考生身分時，會併同出示簽全名提醒小卡，提醒考生要在答題卷簽名。

去年大學考招新制首度施行，在學測時，有高達5766份答題卷未簽名，導致考生該科被扣1級分，引起重大爭議，立委認為教育部及大考中心宣導不足，才造成這麼多考生未簽名。

今年學測即將登場，大考中心表示，每節考試開始前5分鐘預備鈴響即可入場，惟考試開始鈴響前，考生入座後只能以目視確認答案卷所印為考生本人應試號碼及姓名，不得翻閱試題本與答案卷，並不得簽名、書寫、劃記及作答。

考試開始鈴響起，即可於答題卷上的「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答。若考生因特殊情況使用備用答題卷時，雖備用答題券上無考生本人應試號碼與姓名，考生使用時，仍須於「確認後考生簽名」欄簽全名。未簽全名者，該科將被扣1級分。

大考中心表示，為提醒考生簽名，每節考試監視人員逐一查驗考生身分時，會併同出示簽全名提醒小卡，另於各科試題本封面及每頁頁面上方增印簽全名提醒字樣。考生務必於答題券上的「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，以避免因未簽全名被扣減該科成績1級分。