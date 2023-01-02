從模特兒出道的演員丁春誠，近年轉型成藝術策展人，將策展事務所與藝廊經營得相當有聲有色。豈料，他近期以「一生只能預約一次」為創作概念所舉辦的展覽，被新銳藝術家周世雄指出這是抄襲自己3年前創作概念，並在臉書發文痛批丁春誠：「作為一個有名氣或是有社群影響力的公眾人物，更應該要成為榜樣，不應該做錯誤示範。」

丁春誠這2年全力朝向藝術策展發展，經營的丁丁藝廊到處征戰國內外藝展與引進藝術家作品，前途大好，但是他日前舉辦的Readymade Dining展覽，遭當代鬼才藝術家周世雄控「移花接木、整碗端走」。

日前，周世雄在臉書發文指出：「一生一次的藝術體驗為敝人首創提出，一生只能入住一次的藝術旅店ROOM HOTEL YOLO永生旅店，是我於2020年初發表的藝術計畫」，並透露丁春誠曾經親自拜訪他請教教策展藝術概念等，「豈料，我善意地與他分享我的創作概念，今日卻成為有心人移花接木的媒材。」

周世雄亦表示：「作為一個有名氣或是有社群影響力的公眾人物，更應該要成為榜樣，不應該做錯誤示範，一位策展人應該懂得尊重藝術家，明白原創的價值。在這次的事件裡，我學習到要慎選交流的對象，也不再交淺言深。」