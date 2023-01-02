新的一年，許多單身男女盼覓得良緣，卻又自我設限，開出「讓人匪夷所思」的條件。桃園中壢美滿服務中心分享，很多參加個別聯誼的未婚男女們，其實條件都很優秀，卻不容易找對象，箇中原因耐人尋味。

一名34歲的陳姓女碩士，目前任職於一家大型公司擔任副理。她直接列出條件，希望未來另一半從事律師、醫師、會計師等職業，身高180公分以上、年收入至少200萬元、外表陽光帥氣，「可帶出場」。

後來該女質疑，一般婚友社年費好幾萬元，中壢美滿服務中心只收終身年費1000元，「該不會來參加的男生都是經濟弱勢吧」。

類似條件五花八門，還有一名36歲的科技新貴，希望女友是護理人員，中心先後安排洗腎護理師、急診護理師，他又說「內科護理師更好」，不禁讓人心想，到底找老婆還是找看護。

還有一名年收入超過600萬元的科技男，不知道為什麼，沒特殊要求，只有一點，「女生體重不能超過43公斤」，不管對方身高超過170公分還是不到160公分都沒關係，只有體重，務必43公斤以下。