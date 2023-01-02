針對傳出「憲兵違規拍攝營內照片」一事，憲兵指揮部最新發出聲明，相闗幹部全遭懲處。

先前一名網友在PTT分享，有名男子日前在IG上發布了數張照片，自稱去年9 月入伍接受憲兵軍事訓練役，認為是參加過最好玩的一次冬令營，自爆大家感情很好，並稱呼寢室為「5中隊賭場、麻將館」。從多張照片中可見「弟兄們」圍在一起聚賭，PO照片的男子還說這些就是在憲校裡面學到的東西，表示開心。此文貼出後引發PTT網友轟爆，痛批軍紀如此敗壞。

憲兵指揮部今對此表示，所轄憲訓中心157梯次軍事訓練役男宋員去（111）年12月29日零時退伍，於個人社群媒體平臺，張貼疑似「營區內賭博」等不當照片，經單位去（111）年12月31日完成法紀調查後，相關管理疏失幹部憲訓中心指揮官、大隊長、中隊長及大隊士官長等幹部，依未嚴查內部管理，檢討調離現職及適懲；涉案人員依「營區內賭博罪」已函送司法單位依法究辦，以維軍譽。

對全案引發社會不良觀感，憲兵指揮部深表遺憾與歉意；未來除持續要求內部管理作為，並將加強軍法紀及資安保密教育，杜絕類案再生。