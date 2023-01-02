天后蔡依林在2022的最後一天八度攻蛋，與粉絲一同在小巨蛋迎接2023年的到來，當天蔡依林一身「炫黑女帝」的造型讓現場直接嗨翻，而知名作家吳淡如在昨（1）日親臨現場，但正當她與女兒炫耀時，女兒的反應讓她相當感嘆。

吳淡如昨（1）晚到台北小巨蛋參加蔡依林演唱會，不過她卻在臉書上發文自嘲「雖然我可能是李宗盛那個時代的人，不過因為朋友付錢買了票，所以我非常高興的來到了蔡依林的演唱會，真是人山人海，我可能有10年沒有參加過這種巨型演唱會」。

接著，她透露，因為票只有一張所以希望女兒「羨慕我一下」，怎料女兒卻一臉疑惑「蔡依林是誰，好像聽過」，讓她不禁感嘆「嗯，每個人真的只屬於他的時代，結果最羨慕的是熊爸」。

貼文曝光後，網友紛紛在底下留言「沒想到隔代如隔山，超級傻眼」、「她問你蔡依林是誰？怎麼可能啦！蔡依林怎麼可能出現年齡斷層！！！」、「小熊的回應就如同昨晚的徐懷鈺，對我們而言那是青春，對台下那些年輕人而言⋯她是誰，看著原子少年一團又一團，我也是一頭霧水⋯他們是誰？？」、「我女兒也問我誰是蔡依林？」