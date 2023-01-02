有的人就算和對方關係再好，也不會一直無限包容，就像氣球般，如哪一天無法忍受最終還是會破裂，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、牡羊座、處女座一旦忍受對方到臨界點時，不論兩人關係多好，依舊會大發雷霆，決不會忍耐。

▍獅子座

獅子座很少有懦弱的時候，他們自尊心強，非常自愛，對人客氣禮讓三分已經是很高的待遇了，讓他們包容你？門兒都沒有，就算是，在獅子座的眼中也還是比不上自己，而且越是跟一個人關係好，獅子座在你面前就越是放飛自我，有任何情緒都會秀出來有時候，反而對方得包容獅子座。

▍牡羊座

「本性難移」這一點，別說對方拿牡羊座沒辦法，他們也拿自己沒辦法，牡羊座個性簡單、直接，經常前一秒開心大笑、下一秒翻臉發飆，他們對身邊人發了脾氣，事後雖會懊悔，但只要下次又惹毛他們，還是不會忍耐。

▍處女座

處女座可以客氣有禮的對人，但他們不能忍受沒有底線、沒有原則地包容別人，挑剔的個性，使處女座原則性很強，忍受不了不合規矩的狀況，凡是讓他們看不慣的人與事，他們無法當做沒看見，不說一句廢話，該說就說，理直氣壯，快狠準。