菲律賓馬尼拉國際機場昨天發生技術問題致全國空中交通癱瘓。菲國官員說，發生技術問題主因是管理系統老舊過時，預計空中交通3天內完全恢復。目前台灣往來菲律賓航班已全部恢復正常。

中華航空菲律賓分公司總經理王福勝表示，今天華航往來菲律賓與台灣間航班恢復正常。

長榮航空菲律賓分公司總主任許俊中說，長榮往來菲律賓與台灣間航班已全部恢復正常。

星宇航空菲律賓分公司總經理黃泊荏說，星宇航空今天馬尼拉-台北間航班照表訂登機，且菲律賓領空上已經有飛機，就推斷今天應該不會有無法飛航的問題，但可能因為機場起降壅塞導致班機延誤。

根據馬尼拉國際機場臉書，截至上午7時，今天往來馬尼拉與杜拜、雅加達、吉隆坡與新加坡的4個國際航班預計將取消，另有39架次國內航班預計將取消。

菲國交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）昨晚說，馬尼拉機場空中交通管理中心（ATMC）昨天傍晚5時50分恢復正常營運，同時設備修復仍在進行中。

他表示，昨天上午9時49分左右，監控菲律賓領空所有航班的空中交通管理中心因停電而導致通訊、無線電、雷達和網路系統中斷，影響菲律賓全國機場航班。

根據航班追蹤網站Flightradar24昨天下午1時左右推文，當時菲律賓領空沒有任何商業航班。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，截至昨晚7時，共345架次航班因空中交通管理中心技術問題被取消、10架次改道、6架次延誤，影響逾5.6萬名旅客。

GMA新聞網報導，菲律賓全國空中交通預計3天內完全恢復。

菲律賓民航署（CAAP）官員塔瑪約（Manuel Tamayo）說，昨天技術問題發生主因是空中交通管理系統老舊過時，「就像任何機械、電子產品一樣，我們不能向你們保證（它不會再次發生）」。

他表示，民航署已編列1.24億披索（約新台幣6822萬元）進行系統升級，預計今年將進行採購，希望有助於延長系統壽命。（編輯：高照芬）1120102