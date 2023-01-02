現任職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長的梓梓（董梓甯），擁有天使臉孔與E級兇猛身材，經常透過社群媒體分享火辣穿搭與工作，使instagram吸引超過80萬粉絲追蹤，因此被封為「真人版娜美」。而近日前往泰國跨年的她，不忘在新年的第一天送上「元旦福利照」，讓網友看得直噴鼻血。

梓梓昨日在個人instagram上PO文，表示「元旦快！Happy new year！今天除了是元旦以外，也是最不愛穿內衣的好友生日，讓我來向他致敬」，接著她不忘對網友們送上祝福，透露「今年在國外跨年才敢這樣辣辣，新年快樂，2022我很開心，謝謝大家照顧。2023，我也會很幸福，繼續愛人」。而在她公開的照片中，只見梓梓穿了一件側面挖空的黑色細肩帶上衣，裡面疑似什麼都沒穿，因此一側身飽滿的雙峰曲線立即呼之欲出，加上一雙雪白的大長腿，電得網友及網紅好友們看到後直呼「新年快樂辣梓」、「牛鼻血」、「這個誠意十足」、「2023年的圖文就麻煩您照這個標準，謝謝」、「新年的第一天是不能夠穿胸罩的，意欲著來年有凶兆」、「嗶嗶嗶…犯規」、「圓圓滿滿的2023年，誠意十足」、「新年快樂，梓這樣泰辣了啦！2023會更好」吸引超過3.9萬人按讚。

而梓梓即使人在泰國度假也不忘不斷更新各種工作消息，日前她便在IG上PO出先前在場上應援熱舞的片段，當時的她只穿著一件白色的平口上衣搭配咖啡色超短裙，化身可愛俏皮的麋鹿在場上扭腰擺臀，火辣的舞姿同樣辣翻一票網友，讓她人氣不斷攀升。