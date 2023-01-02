元旦3天連假，儘管今年天氣不佳，海拔逾3400公尺合歡山仍聚集許多民眾，且適逢雪季期間，突發事故頻頻發生，讓雪季勤務的員警一路從跨年夜忙到隔天下午，只為保障所有遊客的生命安全。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

元旦3天連假，儘管今年天氣不佳，海拔逾3400公尺合歡山仍聚集許多民眾，且適逢雪季期間，突發事故頻頻發生，讓雪季勤務的員警一路從跨年夜忙到隔天下午，只為保障所有遊客的生命安全。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

元旦3天連假，不少人會到高山欣賞日出，迎接新的一年，雖然今年天氣不佳，但海拔逾3400公尺合歡山仍聚集許多民眾，且適逢雪季期間，突發事故頻頻發生，讓雪季勤務的員警一路從跨年夜忙到隔天下午，只為保障所有遊客的生命安全。

新城警分局指出，合歡山雪季員警原計畫元旦當天凌晨3時出勤前往迎曙光熱點松雪樓，因此大家提早就寢蓄積精力，不過前晚8時20分許，卻接獲報案指稱，台8線中橫公路137K有名魏姓遊客的車輪陷入山溝，請求協助。

合歡所員警獲報後立即喚醒剛入眠的支援員警，帶著千斤頂、拖吊繩、三角浮梯、釘鈀等工具，趕赴救援，到場後先用千斤頂頂起底盤，再將三角浮梯塞入陷落山溝的車輪下，最後用拖吊繩牽引將車輛順利拉上馬路。

合歡所員警解決遊客車輪陷入山溝困境後，便在深夜11時回到派出所並立即鑽入被窩小睡一會，凌晨3時被鬧鐘喚起後，諸位員警睡眼惺忪地簡單吃個肉包，隨即整裝出門，趕赴松雪樓。

正當員警堵在石門山與大批車輛奮戰時，竟突發1件臨時意外，詹姓女遊客因罹患急性高山症，後腦漲痛不已，員警見詹女痛苦萬分，立即啟動接駁救護機制，將人扶進巡邏車，啟動警報器，奔赴南投救護，並請南投仁愛分隊派遣救護車上山，雙方於中途接駁。

警方護送詹女途中，只見水晶宮、武嶺、昆陽、鳶峰等路段塞滿整條車陣，幸好在南投員警開路下，警車一路急馳下山，經15公里的奔波，警車終於在台14甲線18K翠峰段與救護車交會並完成接駁，接著救護人員也將詹女送往埔里榮民醫院急救。

雪季員警經長時間的迎曙光人車巔峰潮後已顯疲態，卻接遊客獲報案稱自己的輪胎於石門山爆胎，且無備胎，員警只好回到派出所準備千斤頂、F型轉向扳手、鉻釩鋼套筒、補胎膠、打氣機等趕赴上山，最後在眾員警的努力及熱心遊客的協助下，成功將爆胎的輪胎修好，只是沒想到，接著又有一名遊客的車輪爆胎，員警再度將其補好胎，所幸2輛車的爆胎都是鐵釘扎破，不是劃出一大條的裂痕，否則員警也束手無策。

跨年夜及元旦期間，合歡派出所員警時常在合歡山上演救援劇碼，雪季勤務人員雖疲於奔命，但卻能保障所有遊客的生命安全，讓遊客頻向在天寒地凍執勤的員警表達滿滿的感激，紛紛比出大拇指按讚。