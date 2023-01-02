一則「日媒吐槽世界盃擴軍是為讓中國男足參賽」的消息一度登上大陸微博熱搜第一，相關閱讀量超過了1億次。據日本雜誌《FRIDAY》網路版「FRIDAY DIGITAL」1日報導指出，由於陸企有巨額投資，讓國際足聯（FIFA）在各方面顧及中國，甚至讓中國男足「肯定」能得到2026年世界盃的「參賽權」。但具體文中並未給出可以支持這種說法的依據證據。

根據「FRIDAY DIGITAL」文中指出，之前FIFA表示2026年世界盃參賽隊伍將從32支增加至48支，這一決定受到歐洲和北美等足球強國批評，認為增加參賽隊伍「會導致比賽品質下降」，「是為了讓中國男足入圍的愚蠢決定」，並分析表示，對於FIFA來說，「不能在睡覺時將腳沖著」（日本俗語，意指對恩人不能有任何失禮）中國。

根據《環球時報》引述該文內容表示，2015年時任FIFA主席布拉特等該機構高官被曝出貪腐醜聞，受該事件影響，美國、英國、日本等國多家大企業選擇不再延長贊助商合同，導致FIFA陷入財政危機。在這之後，「舉國」投資FIFA的國家正是中國，今年卡達世界盃上更超越美國成為最大贊助商國家，一旦中國參賽，FIFA還可能在門票和記者入場證等的分配方面照顧中國。