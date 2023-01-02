台中又爆行人地獄！男蹲路邊遭遊覽車撞上，命危插管搶救中。

台中市去年底才接連發生公車撞死母嬰、7旬長者被小客車撞死的意外，今天又發生大客車撞行人事故。蔡姓男子駕駛的營業大客車，清晨6點多行經西屯區台灣大道、國際街口，靠右停時撞上蹲在路旁的林姓男子，林男被送醫救治、目前意識不清，蔡男酒測值為0。

這起事故發生在清晨6點13分，台中市警六分局指出，據大客車蔡姓駕駛（49歲）自述，當時他駕車行駛在台灣大道上、往龍井區方向，經過國際街口時，打算要靠右停路邊載客，完全沒看到正好蹲在路旁的林姓男子（25歲）。一旁目擊者見到大客車撞上李男後大喊「撞到人了」，蔡男才知道並趕忙停車。

警方調閱路口監視錄影器，發現林姓男子原本徒步，走到該處後不知為何就蹲在行人穿越道與道路中間，隔沒多久就被撞上，林男被送到台中榮總救治，目前意識不清、插管治療中，將待他恢復意識後釐清原因。

蔡男是受雇於一家風力發電公司，事發時正要載該公司員工去上班，初步推測意外發生原因可能為駕駛未注意前車狀況。警方呼籲，大型車輛都有視線死角與內輪差，行人與其他車輛看到大車應保持距離，以免發生意外。