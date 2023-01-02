新加坡對世界各地的富人有著獨特的吸引力，原因包括國家政治穩定、貨幣堅挺、以及穩定升值！是富人們喜愛的資產避風港。新加坡房地產行業一直在穩步升值，不像許多其它國家那樣大起大落。2022年，新加坡地?更成為中國買家資金湧入標的；相較於中國大型房地產開發商由於多年來擴張過度，政府近年來收緊銀根而紛紛陷入債務危機，整個行業呈現蕭條景象，新加坡地產表現生氣蓬勃。

根據CEIC DATA最近季度數據，新加坡房價於2022年9月初季度增長率13.6%，相較於2022年6月初增長率10.6%更為提高，顯示新加坡房產走勢持續看漲。兆豐投信觀察，新加坡房價飄升的社會現象，使更多新加坡公民與勞動者願意使用公積金(CPF)來購買房產或償還房貸；新加坡推動公積金計劃已久且參與者眾，這項計劃的恆定性亦可推動新加坡房產物業收益的持續性。

隨著疫情解封、景氣轉暖，加上新加坡國門開放後，外商與外國勞動者回到新加坡工作需要租房，加上先前疫情與通膨狀況使市場陷入缺工、缺料情況，導致建造新樓房的完工期遞延，更加深現有樓房的租金調漲空間。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡房地產與物業的出租率升，引導租金上揚機會，激勵新加坡REITs收益機會持續亮眼。近期統計新加坡REITs股利率超過5%，且超越其他成熟國家如美國、澳洲、日本、歐洲等地區，對於偏好收益型資產的投資人來說，新加坡REITs具有投資價值。

另外，伴隨股債市前一波漲勢行情，帶動近月REITs資產翻揚，REITs各次產業呈現表現空間，特別是數據中心型REITs彈升逾18%、基礎建設型REITs上漲逾7%、零售型REITs漲幅近7%，REITs資產走漲亦可望吸引資金持續簇擁。

新加坡REITs有機會投資國際資產，透過投資組合納入新加坡REITs，可望兼顧國際化及多元化資產的資產配置，相對掌握高股利率、低營運與低財務風險的投資價值，建議可以採取定期定額或分批布局方式參與新加坡REITs的投資機會。