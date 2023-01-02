據香港東網報導，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周日（1日）受訪時認為，中國大陸放寬新冠防疫政策後，未來數月會出現「叢林大火」般的新冠病例，對中國大陸、地區甚至全球經濟帶來負面影響。

喬治艾娃在訪問中表示，2023年對於全球大部分經濟體而言，將會是艱難的一年，因為全球經濟增長的主要引擎，包括美國、歐洲和中國大陸，都經歷經濟放緩。

喬治艾娃預測，中國大陸在2022年的經濟增長可能只達到全球平均、或低於全球平均增長，是40年來首次；而中國大陸放寬防疫後，民眾開始出行，病毒清零的情況難以持續，料未來幾個月中國大陸的新冠感染數字會像叢林大火般上升，進一步打擊中國大陸本土的經濟，並拖累地區及全球經濟增長。

與此同時，喬治艾娃指美國經濟最具韌性，可能避過衰退，不過她形容情況喜憂參半，因為若勞工市場太強勁，美國聯準會或將會嚴加控制利率更長時間，以降低通貨膨脹。