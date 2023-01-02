俄羅斯今天在新年伊始的頭幾個小時對烏克蘭各地民用目標發動飛彈和無人機攻擊，但都遭到烏克蘭防空系統擊落，烏克蘭人無畏戰火，在自家陽台慶祝新年。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚表示，烏軍在跨年連夜擊落了俄羅斯發射的45架伊朗製「見證者」（Shahed）無人機。

他提及俄方說：「無人機、飛彈和其他的東西都不會幫上他們，因為我們團結一致，他們只是出於恐懼而團結。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發表了堅定的新年談話，表明他對烏克蘭的攻擊沒有鬆懈，這與澤倫斯基稍早發出的希望訊息形成鮮明對比。

隨著警報聲在基輔響起，一些人在陽台上高喊：「榮耀歸烏克蘭！榮耀歸英雄！」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在社群媒體上表示，深夜的攻擊對基輔市中心造成的破壞很小，初步報告顯示沒有人員傷亡。昨天的攻擊擊中基輔多棟住宅建築和1間飯店，造成至少1人死亡，20多人受傷。

美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）在推特上說：「俄羅斯在新年凌晨冷酷且懦弱地攻擊烏克蘭，但蒲亭似乎仍不明白烏克蘭人是鐵打的。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120102