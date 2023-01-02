大陸新冠疫情升溫，前香港中聯辦副主任鄭坤生近日傳出因為感染新冠，在北京醫治無效逝世，享年78歲。鄭坤生於香港回歸之後在港工作10年，作風低調。而在去年12月，已有24位兩院（中國科學院、中國工程院）院士去世，數量之多相當罕見。

香港星島網報導，繼前廣州市長黎子流因染疫去世，前中聯辦副主任鄭坤生也傳出辭世。中聯辦發出唁電給鄭坤生家屬表示，「驚悉鄭坤生同志不幸逝世，香港中聯辦全體同志深感悲痛！」報導引述認識鄭坤生的建制派人士說法稱，鄭坤生染疫，於上月30日早上在北京一間醫院逝世，喪事從簡，遺體已於1日火化。

據中聯辦官網，唁電稱，鄭坤生「1999年至2009年在港工作，擔任新華社香港分社副社長、香港中聯辦副主任、紀律檢查組組長期間，堅決貫徹執行中央對港方針政策，積極開展對港工作，廣泛團結香港各界人士，為落實『一國兩制』方針和《基本法》，保持香港長期繁榮穩定，做出了重要貢獻。」

報導指出，2022年的最後一天，即上月31日，3名中國科學院院士在京逝世，包括89歲的原中國科學院副院長、著名化學家王佛松，90歲的著名化學家江龍，90歲的天然藥物化學專家于德泉。兩院院士是大陸最高學術稱號。有微博網友指出，大陸12月痛失24位院士，而據其統計，過去20年，每年12月逝世的院士最多只有7人。