據新華社報導，中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤在2023年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮鬥共創偉業》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。宋濤表示，今年大陸將與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

宋濤表示，新年前夕，大陸國家主席習近平發表了新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

展望新的一年，宋濤表示，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年。大陸將堅持以習近平新時代中國大陸特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「和平統一、一國兩制」方針，在一中原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。

宋濤表示，大陸將繼續努力為兩岸同胞謀利造福，促進兩岸各行業、各領域交流合作，深化兩岸融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

宋濤表示，大陸將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭。大陸堅信，只要兩岸同胞和衷共濟、同心同行，就一定能夠共創中華民族偉大復興美好未來，就一定能夠完成祖國統一大業。

回顧2022年，宋濤指出，大陸牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，團結兩岸同胞推動兩岸關係向前發展，對台工作取得新的進展。一年來，大陸持續向台灣同胞和國際社會講清台灣問題歷史經緯和對台大政方針，引導兩岸同胞就兩岸關係和國家統一開展對話協商，引領兩岸關係發展方向。

宋濤表示，大陸踐行以人民為中心的發展思想，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，積極推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，為台胞台企辦實事、做好事、解難事，助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。大陸堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅決粉碎「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁，有效震懾外部勢力「以台制華」行徑。