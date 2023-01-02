旅美好手張育成最近因為棒球經典賽徵召和兵役問題事件引起球迷議論，甚至有人直接指責他是「逃兵仔」。中職前統一獅球員方昶詠在網路發表比較持平的看法，他在自己的Youtube頻道《豹子腿方昶詠》表示，這件事情還沒有結束之前不必先下定論，而且應該分割成兩部分來看。

中華隊「餅總」林岳平已經說了，35人集訓名單仍在討論中，目前都是「初步徵詢」選手意願。方昶詠指出，張育成在初步徵詢時「婉拒」是沒有問題的，因為他這只是表達自己的真實想法，想要留在美國打拚尋找新東家，「他可能有他自己的規畫，以他的立場和角度，好像也不是說不行。」倘若日後張育成的名字被列在中華隊35人集訓名單，張育成不得拒絕，否則就是逃兵。

方昶詠以「教召」來比喻，很多人不想去被抓去教召，但是被選上了就是得乖乖前往。同理張育成表達自己的意願，但最後體育署還是有權力徵召他，畢竟他是享受了12天補充兵權益的列管球員。方昶詠強調既然這件事還沒到最後，還是得看看再說，經典賽是重大國際賽事，他還是希望中華隊盡力拿下好成績。

換成是一般人「閃兵」也未必有多大代價。高雄一位楊姓男子年少時到加拿大讀書，拖延到39歲才回台（2021年）。高雄地院考量他因「個人生涯規畫」不願學業與事業中斷，難認惡性重大，只依《妨害兵役治罪條例》緩刑與罰款9萬元。