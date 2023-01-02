樂天桃猿公布新球季教練團異動，前富邦悍將教練鄭兆行、鍾承祐、蔡明晉轉戰桃園，分別擔任二軍守備教練、一軍打擊教練、二軍投手教練，體能教練空缺新聘前屏東高中總教練翁克堯接替，另外有7名教練不續約或是另有生涯規劃離隊。

桃猿宣布原二軍總教練劉榮華、投手教練林敬民、一軍打擊教練鮑伊（Charles Poe）在合約到期後卸下桃猿教職；二軍守備教練蔡昱詳、打擊教練蔡建偉、二軍體能教練杜正文則另有生涯規劃；一軍內野守備跑壘教練西村弥回歸東北樂天金鷲。球團感謝7位教練多年來為桃猿執教，貢獻心力，也祝福教練未來在各自領域發展順遂。

曾豪駒與原二軍客座教練陳瑞振分任一、二軍總教練，一軍首席教練一職由古久保健二續任。鍾承祐回鍋桃猿，擔任一軍打擊教練，林政億則調至二軍負責打擊部門。體能教練空缺新聘前屏東高中總教練翁克堯接替，他將與林克勳共同負責二軍體能部門。

前東北樂天金鷲首席教練真喜志康永在今年來台為桃猿強化內野守備、跑壘等各項，在一軍總合守備跑壘上與陳雁風教練共同負責並且分工。二軍守備教練則是延攬有12年教練經驗的鄭兆行擔任，原外野手林知譽轉任助理教練，協助負責二軍訓練事務。

一軍投手教練及牛棚教練分別由許銘傑與林英傑出任，二軍投手教練首席由川岸強續任，再聘蔡明晉擔任二軍投手教練；另林國裕擔任二軍助理投手教練，與投捕教練許躍騰共同為一軍培育投捕戰力農場。

桃猿在今日（2日）展開春訓體能營，春訓第二階段預計在1月26日開始，感謝過去的教練作育英才，期待新任教練繼往開來，全猿準備朝總冠軍邁進。

【一軍教練團】

總教練 曾豪駒

首席教練 古久保健二

內野教練 陳雁風

總合守備跑壘教練 真喜志康永

打擊教練 鍾承𧙗

投手教練 許銘傑

牛棚教練 林英傑

【二軍教練團】

總教練 陳瑞振

首席投手教練 川岸強

投手教練 蔡明晉

助理投手教練 林國裕

打擊教練 林政億

投捕教練 許躍騰

守備教練 鄭兆行

助理教練 林知譽

【體能教練】

劉品辰

洪全億

林克勳

翁克堯